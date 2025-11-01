歌手の和田アキ子（75）が1日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。自身の歩数を明かし、共演者を驚かせる場面があった。

オープニングトークで、和田は「実を言うと、私、膝も手術して股関節も手術しているじゃないですか。全然、今、運動していないので、それでジム行っても、腰の運動をすると腰がフニャッとなって動けないとか。だからせめて土曜日、昔はよくやってたんですけど、近所まで歩こうと思って、車に待ってもらって」と話した。

「それで“やろう”って言ったら、昨日は全然、最初は天気予報は雨だったんですよ。“雨だったらやめよう”とみんなで大笑いして」と和田。結局はこの日は晴れたということで、「朝方になったら、みんなに“15分早く、うち出ましょう”って言って。桜田門の手前まで歩きました。それで車で来たんですけど」とした。

そのうえで「本当に歩かないんですよ。昨日もちょっと歩いてみるかって、歌の練習終わって。ジム行ったけど歩けなくて、腰が痛くて。昨日は役員がうちに来て、ちょっと顔見に来てくれて。“ここで歩けばいいんですよ、歌の練習終わって”って。“アッコさん今スマホで何歩ですか”って。“僕今日はこれで1万2000歩歩いてますよ。TBSからここまで来ました”って。“私。今、歩こうと思ってんの”って言ったら、“今何歩ですか？”って」とスタッフとのやり取りを明かしつつ、「26歩だった」と衝撃の数字をぶっちゃけ。

これには垣花アナも「26歩？」と驚き。和田も「もうね。どうしていいか分かんない」と苦笑い。

それでも、和田は「誘ってくれて“一緒に歩きましょう”って。もう歩くしかない、走るよりは。これからブルーノートもあるし、いろいろライブもあるしね。“歩くのが重要です”って言われて。運動何もできないんですよ、もう股関節痛かったりするから」と話した。