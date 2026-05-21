元フジテレビでフリーアナウンサーの長坂哲夫氏が２０日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、投資していた投資関連会社の役員らが逮捕され、数千万円を溶かしたと嘆いた。「【悲報】ある方に紹介され海外へ数千万投資してたんですが、その方きょう逮捕されたらしい。数千万円溶けました」と投稿した。併せて、海外法人事業への出資を国に無登録で勧誘したとして、金融商品取引法違反（無登録営業）容疑で投資関連会社役員ら６人が警