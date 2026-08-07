最新の海外総合ニュース
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タイの学校で銃乱射…教師5人死亡 自殺した少年（14）“祖母の教育方針めぐりストレス”と周囲に不満
タイの首都バンコク近郊の学校で7日に発生した銃乱射事件で、自殺した…
日テレNEWS NNN
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韓国船、竹島周辺で調査か 日本EEZ、外務省抗議
島根県の竹島（聯合＝共同）外務省は7日、島根県・竹島周辺の日本の…
共同通信
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米高裁も地上工事差し止め ホワイトハウス宴会場
トランプ大統領が優先事項とする宴会場建設に逆風となる司法判断で
共同通信
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米高裁もホワイトハウス宴会場工事差し止め
【ワシントン共同】米首都ワシントンの連邦高裁は7日、トランプ大統…
共同通信
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Nintendo Switch 2のプレイ動画をリニアPCMサラウンドで録画する方法、Blackmagic Designのキャプチャーボード「UltraStudio Express Recorder 3G」を使ってみた
Blackmagic DesignのキャプチャーとOBS Studioを組み合わせて実現し
GIGAZINE（ギガジン）
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「Grokipedia」は2026年4月24日に12件の修正提案を処理したあと一切の更新が停止している
Lawfareの調査で4月24日以降、修正提案が一切処理されていないことが判明した
GIGAZINE（ギガジン）
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面白い要素を全部乗せ、ローグライク×デッキ構築×パーティ制RPGの「Chrono Ark」を遊んでみた
キャラクター別スキルを1つのデッキで扱うシステムが独自性の核心といえる
GIGAZINE（ギガジン）
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米7月雇用統計で就業者数が2万3000人減、市場予想を大きく下回る
アメリカの7月の雇用統計が7日に発表され、就業者数は前の月から2万30…
日テレNEWS NNN
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「アニメの世界が現実に」日本の高校生の様子に中国ネット「青春」「うらやましい」
アニメで描かれる部活動の青春が現実と一致すると中国ユーザーが驚いている
Record China
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タイ首相「ノンタブリー県の学校銃撃事件で8人死亡、30人以上負傷」
タイのアヌティン首相は現地時間8月7日午後、ノンタブリー県で発生し…
Record China
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日本赤十字社、韓国の緊急要請に応じ超希少血液を提供＝韓国ネット「本当にありがたい」
日本赤十字社が凍結血液3単位を提供し韓国へ輸送、6日にソウル大学病院へ届けられた
Record China
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初音ミクが計算してくれる電卓アプリ「電卓 - Desktop Mate Widgets」を使ってみた、数字を読み上げて計算に悩む姿も見せてくれる
数字や記号ボタンを押すとキャラクターが音声で読み上げながら計算してくれる
GIGAZINE（ギガジン）
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太陽表面を撮影した高解像度画像が捉えた「渦巻き模様」が太陽の謎を解く鍵になる可能性
太陽表面に「ケルビン・ヘルムホルツ不安定性」の渦巻き模様が初確認され
GIGAZINE（ギガジン）
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サウジ、トルコと防衛協定 核保有国パキスタン
【イスラマバード共同】パキスタンのシャリフ首相は7日、サウジアラ…
共同通信
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海自トマホーク試射を批判 中国国防省
【北京共同】中国国防省の陳曦報道官は7日、海上自衛隊のイージス艦…
共同通信
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バンコク近郊学校で14歳が銃乱射 犯行前に同居する祖父母も殺害か
タイのバンコク近郊の学校で7日、ここに通う14歳の少年が教師5人を殺…
日テレNEWS NNN
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サウジ、トルコ、パキスタンが防衛協定締結
【イスラマバード共同】パキスタン外務省は7日、サウジアラビア、ト…
共同通信
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米ウェストバージニア州の森で道に迷った夫婦「ビッグフット」に遭遇か
米ウェストバージニア州の森で道に迷った夫婦が、未確認生物…
よろず~ニュース
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少年ジャンプ作品のグッズ43億円分のキャンセルで女を逮捕、中国ネット「日本人のストレスは深刻」
32歳の飲食店従業員・吉田麻祐容疑者が偽計業務妨害の疑いで逮捕された
Record China
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中国のロボット企業・宇樹科技が上場へ、Deep Seekに93．3万株を割り当て
発行価格は1株150.80元、時価総額は約609億9300万元になるという
Record China