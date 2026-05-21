ドイツ代表に復帰したバイエルン・ミュンヘンのGKノイアー＝6日、ミュンヘン（ゲッティ＝共同）【ベルリン共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨むドイツ代表のメンバー26人が21日に発表され、40歳のGKノイアーバイエルン・ミュンヘン）が復帰し、5大会連続で代表入りを果たした。キミヒ（バイエルン・ミュンヘン）やリュディガー（レアル・マドリード）、ともに23歳のムシアラ（バイエルン・ミュンヘン