声優のマネジメントを手がける「マウスプロモーション」は21日、公式サイトを更新。所属する声優・熱海和輝との契約を同日付で解除したと発表した。重大な規約違反が発覚したという。同サイトで「この度、弊社所属の熱海和輝に重大な契約違反が認められたため、2026年5月21日付で熱海和輝とのマネジメント契約を解除することとなりました」と報告。熱海のプロフィールなどは削除され、閲覧できない状態となっている。契約違