松嶋尚美が、5月20日放送の『あさイチ』（NHK）に生出演。その“眉毛”とメイクに、視線が集中する事態となっている。「この日の特集は“尿もれ”について。視聴者から寄せられたリアルな悩みや、1日1分でできる尿もれ体操、女性専門の泌尿器科への受診リポートなどが紹介されました」（芸能担当記者）冒頭のVTRが終わり、スタジオに画面が切り替わると、松嶋に話が振られた。「松嶋さんは、自分も『30代後半から尿もれ傾向が