昨秋のドラフト会議でソフトバンクが１位指名したスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２年）が、全米大学野球の主要カンファレンスの一つ、ＡＣＣ（アトランティック・コースト・カンファレンス）のポストシーズン・トーナメント２回戦で敗れ、２シーズン目が終了した。現地７月１１日から始まるＭＬＢドラフトでの指名も注目される中、ソフトバンクとの入団交渉も解禁となった。三笠杉彦ＧＭは「最終的には本人が決断する