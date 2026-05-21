栃木・上三川（かみのかわ）町の住宅で起きた強盗殺人事件で、実行役の少年4人は、住宅に押し入る実行役と見張り役で役割を分担していたとみられることが分かりました。竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、16歳の少年4人は5月14日、栃木・上三川町の住宅で物色中に、住人の富山英子さん（69）の胸を刺すなどして殺害した疑いが持たれています。その後の捜査関係者への取材で、実行役の少年4人は、住宅に押し入る3人と見