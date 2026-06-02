最新のマネーニュース

8月から変わる「高額療養費制度」の意外な落とし穴！知らないと「払い戻し」で大損も【自治体で対応に差】

月収40万円の会社員が抗がん剤治療を1年続けると約45万円の負担減になるという

ダイヤモンド・オンライン