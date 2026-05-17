世界的に知られる豪華客船「ディズニー・クルーズライン」で、ゲストに"魔法のような体験"を提供していた乗組員らが、児童ポルノへの関与が疑われるとして、米当局に拘束された。【写真を見る】後ろ手に拘束されたディズニークルーズ船乗務員が連行される姿ビザを取り消し、そのまま本国送還処分されたことが明らかになり、米メディアに波紋が広がっている。現地時間5月5日、米メディアは「ディズニー・クルーズの従業員が米