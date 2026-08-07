最新の映画ニュース
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吉川愛×奥田瑛二『名探偵のままでいて』、ナイナイ・岡村隆史＆矢部浩之のゲスト出演が決定！
原作者の小西マサテル氏がラジオ番組の放送作家という縁でオファーが実現した
クランクイン！
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高橋文哉、“大先輩”のサプライズ参加に「一気に委縮しちゃいました」【ブルーロック】
窪田正孝がカナダからリモートでサプライズ参加し会場を沸かせた
モデルプレス
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「Mトーナメント」優勝はBEAST X・東城りお！ オーラス大混戦も最後は自ら和了って幕引き
BEAST Xの東城りおが2戦2勝という文句なしの結果で初優勝を果たした
クランクイン！
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曽野舜太、仮面ライダー映画出演でM!LKメンバー反応明かす 塩崎太智は「スゴいやん！舜ちゃん、マジ出るん？」
今井竜太郎が主演し、M!LKの曽野舜太が劇場版ゲストとして出演している作品
オリコンニュース
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『ハリー・ポッター』クリスピー・クリーム・ドーナツが日本初コラボ ─ 4つの寮のドーナツや、食べるまでわからない「組分け帽子」ドーナツ、金のスニッチのラテが登場
ホグワーツ4寮をイメージした限定ドーナツ全5種が2026年8月21日より発売される
THE RIVER
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映画『仮面ライダーゼッツ』舞台あいさつ ジークの話題が一瞬出る 上堀内佳寿也がストップし、今井竜太郎＆曽野舜太「天野さんに怒られる」
冒頭の名セリフはアフレコ時に今井竜太郎と監督が一緒に考えたものだったと秘話が明かされた
オリコンニュース
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『グランド・セフト・オートVI』長編視聴、NetflixとYouTubeで配信へ
ロックスター・ゲームスが発表し、同日YouTubeでも公開予定とのこと
THE RIVER
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曽野舜太、アフレコで熱い一面 映画『ゼッツ』上堀内佳寿也監督が明かす「印象がいい方に変わりました」
上堀内佳寿也監督が曽野舜太のアフレコ奮闘を明かし、印象が良い方に変わったと振り返った
オリコンニュース
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『ジュラシック・ワールド／復活の大地』続編、ギャレス・エドワーズ監督が降板 ─ 「創造上の相違」、後任探しへ
製作陣との「創造上の相違」が理由とされ、詳細は明かされていない状況
THE RIVER
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今井竜太郎＆曽野舜太、ゼッツ エージェンドリーム＆夢現のチャームをつけて舞台あいさつ かわいくアピール合戦
今井竜太郎と曽野舜太が劇中セリフを披露し会場を盛り上げた様子がみられた
オリコンニュース
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『X-MEN』新サイクロップス役が決定、「ハートストッパー」キット・コナー起用
「ハートストッパー」のキット・コナーが同役に起用される方針と伝えられている
THE RIVER
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今井竜太郎、映画『ゼッツ』の反響に喜び 曽野舜太はいとこの子どもから「『舜ちゃん、観たよ！』と」
今井竜太郎は公開2週間で「8回目観に行く」との声が届いていると明かした
オリコンニュース
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曽野舜太、話題のセリフを生披露「我々には美しい母国語がある」 “むげん”であいうえお作文に苦悶
今井竜太郎と曽野舜太が劇中の話題セリフを披露し会場を沸かせた
オリコンニュース
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綱啓永、“自慢の仲間”『ブルーロック』キャスト陣から総ツッコミ Kとじゃれ合う姿も
綱啓永が演じる糸師凛の低い声でキャラを演じるも、甘噛みしてしまった
オリコンニュース
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GENERATIONS数原龍友、初のソロホールツアー開催決定！ 「心が動いた瞬間を、音に乗せてお届けできれば」
2027年2月3日の福岡公演を皮切りに全国4都市4公演を巡るツアーとなる
クランクイン！
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故サム・ニールが実写映画『ゼルダの伝説』に出演、遺作となることが判明
ニールは生前に撮影を終えており、本作が最後の映画出演作となる見込み
THE RIVER
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『Michael／マイケル』続編、2027年末～2028年に公開へ ─ 年内にも撮影開始か
配給のライオンズゲートが2027年末〜2028年初頭の公開見込みを説明した
THE RIVER
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アニメ『ロメリア戦記』10月放送開始 第1弾PV公開＆千葉翔也ら追加キャスト4人を発表
2クール放送が決定し、PV第1弾と追加キャスト4人が新たに発表された
クランクイン！
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窪田正孝、カナダからサプライズ登場 “才能の原石たち”の成長実感「培ったものが鎧のように身についている」
窪田正孝がカナダからリモートでサプライズ登場し、キャスト陣を驚かせた
オリコンニュース
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&TEAM・K、“美麗”花柄ジャケット姿 大先輩・窪田正孝に“Kの輪”入会願い「恐縮ですが…」
窪田正孝がリモートでサプライズ登場し、Kと「K」の輪で盛り上がった
オリコンニュース