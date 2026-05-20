「六星占術」で知られる占い師・細木数子さん（享年83）が逝去して4年。その波乱の生涯を描いたネットフリックスのドラマ『地獄に堕ちるわよ』が大反響を呼んでいる。【写真を見る】3時間半かけた戸田恵梨香の老けメイク、全身金のスパンコールに包まれたドレス姿など本人役を戸田恵梨香が演じ、4月27日の配信開始以降、国内視聴ランキングで1位をキープ中だ。劇中では水商売から裏社会と繋がり、テレビへと進出した彼女の清濁