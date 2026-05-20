南フランスで、約7200万年前のものとみられる恐竜の卵の化石約100個が発見された。先史時代の解明に向けた画期的な一歩だという。 【写真】巨大なトゲだらけ 「パンクロッカー恐竜」の化石発見 この発見は、欧州最大級の恐竜化石発掘現場をそのまま展示施設とした野外博物館「ミュゼ・パルク・デ・ディノサウル」のオーナーであるアラン・カボ氏が、同館周辺の土地で成し遂げたものだ。専門家らは、これら