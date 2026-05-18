勤務時間中に自作のボードゲームで遊び、部下の職員にも参加を強要した、また参加を断った職員を無視していたとして、愛知県稲沢市消防本部は4月、40代の消防士長を停職1か月の懲戒処分とした。 また、ゲームに参加していた部下ら9人についても、戒告や文書訓告などの処分を行っている。報道によると、問題となったゲームは勤務中や仮眠時間中に行われており、消防士長は業務日報への虚偽記載を指示した