【女子旅プレス＝2026/05/20】東京都練馬区の「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、夏の限定企画を2026年6月9日（火）より開催。人気アニメキャラクター「トムとジェリー」との期間限定コラボレーションをはじめ、小学生から高校生までを対象にしたオリジナルの杖を制作するワークショップ、限定フードまで盛りだくさんの内容だ。【写真】スタジオツアー東京、夏の限定企画の数