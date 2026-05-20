科学者らが日本の沖合で発見した「ガラスの城」に暮らす蠕虫の仲間/The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/JAMSTEC（CNN）海洋の奥深くには、「ガラスの城」の中に居を構える蠕虫（ぜんちゅう）、謎めいた「ゴーストシャーク」、そして肉食性の海綿動物「デスボール」が生息する。これらは過去1年間に世界の海で発見された、「これまで知られていなかった」計1121種のうちの3種に過ぎない。海洋生物の調査に取り組む世界的な