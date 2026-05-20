フマキラー株式会社の『ベープ』新テレビCMが話題を呼んでいる。今年はイメージキャラクターとして、城島茂と松岡昌宏の2人が出演。長年にわたりTOKIOが起用されてきた同CMだが、30年目の節目で2人体制となり、視聴者からは「寂しい」との声も上がっている。【写真】「寂しすぎる」ついに2人になってしまったベープCMの変遷『ベープ』CMには引き続き出演TOKIOといえば、2018年に山口達也が強制わいせつ容疑で書類送検され脱退