女優のキム・ギュリが強盗被害に遭ったことが明らかになった。韓国警察によると5月20日、ソウル市鍾路区の伝統的な木造家屋が立ち並ぶエリア「北村韓屋村」に位置するキム・ギュリの自宅に、40代の男が無断で侵入する事件が発生した。【画像】キム・ギュリ、濡れ場で代役拒否のワケ男は金品を盗もうとしていたところ、キム・ギュリと同居していた女性Aさんに発見され逃走。この際、Aさんは男に抵抗する過程で負傷したとされている