MLB公式のサラ・ラングス記者が紹介【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手」で先発出場し、初回の第1打席で初球を捉えて8号先頭打者アーチを放った。レギュラーシーズンにおいて投手が先頭打者本塁打を放つのは、メジャー史上初となる歴史的な快挙となった。約1か月ぶりとなる投打同時出場で、いきなり快音を響かせた