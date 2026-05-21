兵庫県たつの市の住宅で母娘の遺体が見つかった事件で、屋内に現金入りの財布やスマートフォンが残されていたことが、捜査関係者への取材でわかった。県警は住宅の現場検証を続けており、何者かが侵入した形跡がないか詳しく調べている。死亡したのは、田中澄恵さん（７４）と次女の千尋さん（５２）。２人は１９日午前、無施錠の玄関付近と１階廊下でそれぞれあおむけに倒れた状態で発見され、上半身に複数の刺し傷や切り傷が