三重県の桑名市総合医療センターが男性患者に対し、不適切な薬剤投与を行い、その後、死亡したことを明らかにしました。 【写真を見る】60代男性患者に不適切な薬剤投与 → 高熱･皮膚がただれ敗血症で死亡 過去に別の病院で同成分の抗生剤でアレルギー発症 桑名市総合医療センター 三重 桑名市総合医療センターによりますと、ことし2月 気管支ぜんそくで入院していた60代の男性患者に対し、担当の医師が