〈いい意味で期待を裏切った〉和田アキ子（76）が出演する新番組『アッコとジャンボ』（TBS系）の評判が良い。『アッコにおまかせ！』（TBS系）が40年の歴史に幕を閉じ、和田の去就に注目が集まったが、深夜枠のバラエティ番組に出演することが決まり、放送がスタートした。ただ、この番組は“功労者”である和田へ、TBSが用意した“恩給”番組と見られており、局内でも大きな期待を抱いていたわけではないという。ところが、放送