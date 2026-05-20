「コバトレ」の開発者・木場克己氏が知られざる舞台裏を証言来月11日に開幕するサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）日本代表メンバー26人の発表会見で、大きな話題となったのが所属クラブで調子を上げていたMF守田英正（スポルティング）の選出外だった。昨年7月から名手を専属で支えたプロトレーナー、木場克己氏は「THE ANSWER」の取材で、これまで明かされなかった愛弟子の努力と進化を証言。完全オンラインという自身初の