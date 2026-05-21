中国はゴマをすったが…「中国とアメリカはライバルではなくパートナーとなるべきだ」米中会談冒頭で、中国の習近平国家主席はトランプ米大統領にそう告げた。5月13日から15日にかけてのトランプ氏の訪問に、中国側は最大限の「おもてなし」で対応した。盛大な歓迎式典から豪華な晩餐会、そして中南海（習近平国家主席の執務・居住区）へのプライベートツアーに至るまで、華やかな演出に満ちており、トランプ氏は繰り返し称賛を惜