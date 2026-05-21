中国メディアの羊城晩報によると、中国で30日公開予定の映画「監獄来的媽媽（監獄から来たお母さん）」が大きな論争に巻き込まれている。「監獄来的媽媽」は、家庭内暴力（DV）に苦しんだ末に夫を殺害した罪で服役した女性が出所後に社会復帰し、夫の母の許しを得て息子との関係を修復する姿を描いた人間ドラマ。主人公のモデルで当事者の趙簫泓（ジャオ・シャオホン）さんが主演を務め、2025年9月のスペイン・サンセバスチャン国