「会社に縛られず、自由に生きたい」――。そう考え、資産形成に励みFIREを目指す人が増えています。ですが、十分な資産を築けば、それだけで幸せなリタイア生活が始まるとは限りません。今回の事例の江藤さんも、そうでした。FIREが可能になる目標額を超え、上機嫌で妻に報告したものの、返ってきたのは「まさかの言葉」だったのです。資産1億円達成で「会社辞める」宣言も、妻のまさかの反応「とうとう資産1億円を超えたよ。俺、