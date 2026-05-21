お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が20日放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。かつて番組で騒動を起こしたタレントと再会したことを伝えた。この日の冒頭、番組レギュラーを務める元AKB48のタレント・柏木由紀がコンサートのため欠席することが報告された。するとケンコバは「今日1人足りへんからね、小倉ゆうかちゃんを呼んだら良かったのに」といい、「こないだ会っ