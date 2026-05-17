歌手・和田アキ子（76）が17日に更新されたYouTubeチャンネル「和田アキ子、AIスマホと親友になる。」に出演し、人を叱らない理由について語る場面があった。「自分を叱ってくれる人はいる?」という話題になると、アッコは「芸能界って、わりと先輩とか後輩があるじゃん。昔だったら、山岡久乃さんとか森繁久彌さんとかと一緒にドラマをやらせてもらって。その人たちには“こういうところを直しなさい”って言われた」と懐かし