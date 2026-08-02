話題のニュース
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映画「ちいかわ」公開14日間で興収50億円突破「シン・エヴァ」と同ペース
初日興収9.9億円はコナン最高作の初日9.6億円を上回る記録となった
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声も人格の象徴と明記した「解釈指針」を公表 AI偽動画公開は権利侵害
AIで声優らの声を無断生成しSNSで公開・収益を得ることは権利侵害になるとした
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1.5億円受け取りか 国税職員処分
税務署勤務の20代の男性職員現金約1億5000万円受け取り税務調査で知り合…
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トランプ大統領が出産ツーリズム禁止令に署名、出生地主義も縮小へ
アメリカのトランプ大統領は6日、アメリカ国内で子どもを産み、国籍の取得…
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レインボー・池田直人が佐藤佳奈と結婚 ジャンボにサプライズ報告
自身のXでは「コントで何度も結婚してきましたが、今回は本当に結婚しました」と報告
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京都大学医学部附属病院で医療事故 患者が正常な組織を誤摘出され重篤状態
術中に2度「腫瘍ではない」と結果が出たが執刀医は摘出を継続したという
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HIKAKIN「令和8年熊本地震」の被災地に2000万円を寄付「ONICHA麦茶」提供も
自身の会社と個人から各1000万円ずつ拠出し、支援の輪を呼びかけた
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韓国サッカー界に衝撃 大韓サッカー協会に外国人審判への“性的接待”疑惑 韓国メディアが報道
W杯・五輪予選など7試合の担当審判に性的サービスを伴う接待をしたという
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熊本代表・有明、9回「あと1死」から大逆転勝利 2死満塁から走者一掃
7回に2点打で追い上げ、9回2死満塁で永田が逆転3点二塁打を決めた
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「超合金の男」玩具工業デザイナーの村上克司さん、83歳で死去
玩具工業デザイナーで、元バンダイ専務の村上克司（むらかみ・かつし）さ…
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Mrs. GREEN APPLE＆ミスタードーナツ 新テレビCMを7日から放送
CMでは名物サウンドロゴの替え歌に初挑戦し大森元貴らが歌い上げた
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西日本鉄道の駅構内で流れた「不適切音声」に声明…外部からの可能性も
下品な内容を含む不適切な音声が流れたとして、原因を調査中だと説明
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スマホやPCが安く買える？ Googleと連携した注目企業「Back Market」とは
世界最大級のリファービッシュ品サイト「Back Market」は、端末買取・再整備を徹底
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芸能事務所「チャッターボックス」熊本地震の被災地支援のため義援金を寄付
熊本市出身のくりぃむしちゅーらが所属する同事務所が支援を公表したもので
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光GENJIがサブスク＆DL配信解禁 ラストアルバムから順次配信開始
配信第1弾はグループ最後のアルバム『See You Again』（1995年）で3枚組
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八木山動物公園 死んだフンボルトペンギン4羽の死因は「鳥マラリア」と発表
研究機関の検査で鳥マラリア原虫の遺伝子が複数羽から確認されたとのこと
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映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』オリジナルグッズを3名様にプレゼント！
いつもライブドアニュースをご覧いただき、ありがとうございます。今回は、…
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映画「八つ墓村」衝撃デザインの本ビジュアルと狂気に満ちた本予告解禁
“日本三大名探偵”とも称される人気キャラクター・金田一耕助の初登場から…
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悠仁さま 広島・平和記念公園の「広島平和都市記念碑」に供花
秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さまは広島市を訪れ、さきほど平和記念公園で原爆…
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西川貴教、Mステでの「HOT LIMIT」披露を告知「恐らくアレも着ます！」
T.M.Revolution代表曲「HOT LIMIT」披露と「アレも着る」と宣言し大反響
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総合型選抜で生成AI使用容認 近畿大情報学部、27年度
近畿大は7日までに、2027年度の情報学部の総合型選抜（旧AO入試）で、受…
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バルセロナの下部組織に有望日本人がいる…11歳・西山芯太がU-13昇格へ
8月からインファンティルBでプレーし、背番号11を与えられたという
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江別市で大学生暴行死 主犯格とされる男に無期懲役判決
主犯格とされる当時18歳の被告に26年8月7日、札幌地裁が無期懲役を言い渡した
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「映画ちいかわ」セイレーン役声優の選考理由「ビブラートが良かった」
最上嗣生は家で水中音を練習し、鈴木みのりはビブラートで挑んだ
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悠仁さまが「ジャンボリー」に参加、公的な行事で初となるお言葉
大集会でお言葉を述べられ、公的行事での発言は今回が初めてとなる
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「生活態度に不満」で、44歳義弟へ暴行繰り返したか…41歳女が逮捕される
群馬・渋川市の住宅で、夫の弟を暴行し死亡させた疑いで41歳の女が逮捕され…
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歌舞伎俳優 20代女性ひき逃げか
歌舞伎俳優・中村小三郎さん過失運転傷害とひき逃げの疑いで書類送検歌舞…
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ジャパネットグループ 従業員のハーフパンツ着用OKを明示するルールを新設
猛暑日・酷暑日が続く中、通勤・就業時の快適性とパフォーマンス向上が目的である
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ロンドン名物「赤いバス」が一部運休する見通しに 熱波で運転手ストライキ
ヨーロッパで記録的な熱波が続く中、日本でもおなじみのロンドンの赤いバス…
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「世界初男性VTuber」ばあちゃるが引退を発表「ネタじゃなくて本当」
VTuberのばあちゃるが7日、自身のXを更新し引退を発表した。【画像＆動画…
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ガールズバンド・NEMOPHILA むらたたむと葉月がメンバーから脱退へ
10月12日の六本木EXシアターでの企画イベントが現体制最後となる予定
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台風13号の影響、沖縄県＆鹿児島県でドコモ通信障害 お知らせを発表
NTTドコモが通信障害の影響についてのお知らせを発表しました。【映像】N…
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小栗旬、金曜ドラマ「LOST10」出演へ 5年ぶり民放ドラマレギュラー
横浜流星主演『LOST10』で唯一無二の異色バディ役を小栗旬が演じる
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台風13号、非常に強い勢力で沖縄・奄美にかなり接近 早めの避難検討を
8日朝にかけ線状降水帯が発生し大雨・暴風・高波への厳重警戒が必要
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令和8年熊本地震 手術をしていた医師たちが必死に患者を守る
手術中に地震が発生し、医師らが患者を守ろうとする緊迫した様子を収録
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日本気象協会 8月10日週から17日週にかけての野菜の相場予測を発表
北海道・長野県などの高温少雨でだいこんとはくさいの価格高騰が見込まれる
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東京五輪の競泳男子銀メダリスト「危険運転致傷」の罪で起訴される
本多は人身事故を起こし危険運転致傷の罪で起訴されたとのことである
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女優・山本舞香、第1子を出産「母子ともに健康です」
「母子ともに健康です」とし、夫のHiroは「いいね」で反応
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台風13号が沖縄本島直撃へ 昼過ぎに最接近する見込み
大型で強い台風13号はこのあと沖縄本島地方を直撃する見込みです。まもなく…
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令和8年熊本地震「激甚災害」に指定決定 国の補助金割合を通常より引き上げ
政府は7日の閣議で、今回の熊本地震を「激甚災害」に指定することを決定し…
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東海大甲府、11年ぶり夏の甲子園初戦突破 甲子園初采配の仲澤監督が快挙
仲沢広基監督は、甲子園初采配で初勝利という記念すべき結果に
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【台風情報】台風13号が沖縄最接近、今後の進路は？台風15号は「雨台風」か…来週関東や北日本直撃の可能性 天達武史気象予報士解説
最大瞬間風速55mの暴風域が広く、動きが遅いため8日も沖縄への影響が続くとみられる
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台風13号の影響による通信障害 沖縄・鹿児島などで「JAPANローミング」提供
ドコモ・KDDI・ソフトバンクの沖縄・鹿児島・小笠原村などが対象だ
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ハイチュウで制作した「スパイダーマン」アート、東京駅に展示
映画コラボ商品「ハイチュウ＜ダブルウェブ＞」で制作した精巧な作品で
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台風13号が接近、沖縄本島北部に線状降水帯直前予測を発表
大型で強い台風13号が沖縄に接近しています。沖縄気象台は、午後3時すぎに…
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