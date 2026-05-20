あるデバイスで実行していたタスクを別のデバイスへ引き継ぐAndroidの新機能「Continue On」が開発されていることが分かりました。About the Continue On feature | Better Together | Android Developershttps://developer.android.com/develop/better-together/continue-onContinue Onの動作は以下の動画で確認できます。First look at Continue On, a new Android 17 feature that lets you transition