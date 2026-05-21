北海道旭山動物園の焼却炉で、妻の遺体を焼くなどして損壊したとして、飼育員の男が２０２６年５月２１日、死体損壊の罪で起訴されました。男は「首を絞めて殺した」「殺した日に燃やした」という趣旨の供述をしていて、警察は殺人の疑いで５月２２日にも男を再逮捕する方針です。（鈴木達也被告）「このヘビその辺で拾ってきたやつなんですけど」旭山動物園の飼育員、鈴木達也被告・３３歳。事件が明るみになってからおよそ１か