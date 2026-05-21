【新華社北京5月21日】中国とロシアは20日、北京で、両国間の全面的戦略協力のさらなる強化と善隣友好協力の深化に関する共同声明を発表した。声明は、日本による「非核三原則」見直しや「再軍事化」の動きが国際社会と地域諸国の警戒を呼んでいると指摘し、「新型軍国主義」と「再軍事化」を阻止するよう日本政府に強く促した。声明の関連部分は次の通り。双方は、日本が長期にわたり、民生用途としての信頼性に乏しい機