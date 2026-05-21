「具合はいいけど精神的にもうダダ下がりよ。だって働きたくないんだもん」こう話したのはマツコ・デラックス（53）。5月11日放送のバラエティ番組『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）に出演し、休養から復帰した心境を明かした。マツコは2月、首の脊髄が圧迫される頚椎症性脊髄症のため緊急手術を受け、約2カ月間休養。しかし復帰後は何かと後ろ向きな発言が目立っており……。「以前からマツコさんは『（引退のタイミングを）