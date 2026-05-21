タレント鈴木紗理奈（48）が21日までに自身のインスタグラムストーリーズを更新。人気タレントと番組に苦言を呈した。鈴木は黒の背景に白い文字で「わたしは画面ではどんなにやり合ってても裏ではきちんと信頼関係があるというかっこいいバラエティーが好きや」と投稿。次の投稿では「私が出てもない番組で嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた」と事情を説明。