MF本田圭佑がワールドカップを戦う日本代表の展望を語った。本田は21日にNHKで会見し、日本代表戦で解説を務めることを発表した。本田は第2戦のチュニジア戦のみ、日本テレビの地上波に出演。その他の試合はNHKの中継を担当する。勝ち上がれば決勝まで担当する予定だ。昨年の親善試合でブラジル代表を、今年に入っても聖地ウェンブリーでイングランド代表を破るなど、歴代最強と期待される日本代表だが、MF三笘薫がメンバー