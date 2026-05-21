パドレスのスーパースター、フェルナンド・タティス・ジュニア外野手（２７）に厳しい目が向けられている。攻撃力に乏しいチームの中で大きな懸案となっているのがタティスの不振。鋭い打球を飛ばしながらもいまだに本塁打ゼロに苦しみ、２０日（日本時間２１日）のドジャース戦も３打数１安打で４―０と連敗を喫した。２０２１年に４２本塁打でタイトルを獲得し、以降も２０発以上を継続してきたが、今季は４９試合を終えて