森永製菓のキャラメル「ハイソフト〈ミルク〉」（右）と「塩キャラメル森永製菓は21日、ロングセラーのキャラメル「ハイソフト〈ミルク〉」と「塩キャラメル」の出荷を休止していると明らかにした。中東情勢緊迫化の影響で一部の原材料の調達が難しくなったため。店頭の在庫がなくなり次第、休売となるという。再開時期については「未定」としている。ハイソフトは1969年発売の定番商品。森永製菓は、他の製品でも出荷を休止