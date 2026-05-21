記事ポイントスペインのBioiberica S.A.U.が製造する猫用栄養補助食品「カームウロフェル(TM)」が2026年6月1日に発売されますグルコサミン塩酸塩・コンドロイチン硫酸・L-トリプトファン・Oralvisc(R)（ヒアルロン酸）の4成分を配合し、猫の膀胱の健康をサポートしますカプセルをフードに振りかけるだけで給与でき、鶏レバー風味で継続しやすい設計です 猫の膀胱トラブルに悩む飼い主に向けた新しいサポート食品が登場します