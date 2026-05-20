2026Ç¯5·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥²¡¼¥à¤Î¡ÖForza Horizon 6¡×¡£ÆüËÜ¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£PCÈÇ¤Ç¤Ï¥ì¥¤¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÈþÎï¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹ÉÁ²è¤Ë²Ã¤¨¡¢NVIDIA¤ÎÉÁ²èÉé²Ù·Ú¸ºµ»½Ñ¤Î¡ÖDLSS 4.5¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÂç¤­¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£2026Ç¯5·î19ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖForza Horizon 6¡×¡£Steam¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç9,800±ß¡¢¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç14,000±ßº£