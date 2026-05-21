《プライベートなことになりますが、30代のうちに結婚したいです。（中略）家族がいたら、家族の生活と幸せのために、安定した収入がほしいと願い、仕事にもさらに力が入ると思います》【写真】似てないのにソックリ！ 「細木数子」本人に見えてくる戸田恵梨香2019年7月9日号の『婦人公論』で、そう語っていた松坂桃李。その言葉から約1年半後の2020年12月10日、戸田恵梨香との結婚を発表した。“30代で結婚”という目標を有言実