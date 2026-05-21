高市首相は21日、去年から今年にかけてISS＝国際宇宙ステーションで活動した宇宙飛行士の油井亀美也さん、大西卓哉さんと面会し、宇宙分野への投資に改めて意欲を示した。2人に面会した高市首相は「いずれも日本人宇宙飛行士の優秀さと信頼性を世界に示すことができたということで、大変誇らしく思っております」と述べた。その上で航空宇宙分野について、成長戦略17分野の一つと位置づけていると説明し、「月面インフラビジネスを