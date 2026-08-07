最新のスポーツニュース
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Jリーグが秋春制で新シーズン開幕、検討開始から18年越しでついに実現
開幕戦では約2500発の花火が上がり24年ぶりの地上波生中継も実施
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横浜FM・三井寺真が16歳でJ1開幕ゴール、年少記録2位に
前半7分に右クロスを左足で合わせ、今季J1第1号となる歴史的な得点となった
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浦和のサヴィオが開幕戦22分に退場、先制直後に数的不利を強いられる
浦和の10番M・サヴィオが安部柊斗を突き飛ばし、2枚目の警告で退場となった
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東京五輪銀の本多灯が危険運転致傷で起訴、代表を辞退し謝罪
法定速度を超過し対向車線の乗用車と衝突、男性に全治1か月のケガを負わせたという
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大谷翔平の本塁打をバッターズアイ内部から捉えた映像が公開
MLB公式Xがバッターズアイ内部から撮影した希少映像を投稿したもの
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村上宗隆を控えながら無謀な本塁突入を指示、三塁コーチへ批判が集中
12回1死一二塁で走者が本塁突入を試みタッチアウトとなり好機を潰した
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シックスペンスとシュトラウスが仏G1ジャックルマロワ賞に参戦
安田記念を制したシックスペンスとシュトラウスが参戦し注目を集める
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横浜Mの16歳・三井寺眞がJ開幕戦で史上最年少ゴールを記録
横浜Mの16歳MF三井寺眞が今季第1号ゴールを前半7分に決めた
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元巨人のマイコラスが延長11回に代打出場、見事なスクイズを決めて話題に
元巨人の右腕による技ありの一打に「NPBの経験が活きすぎ」と反響を呼んだ
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石川祐希がVNL4位の悔しさをつづり「また強くなります」と決意表明
「メダルに届かず悔しいですが、また強くなります」と力強く決意を表明
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落合博満氏が阪神の4連勝に「強いという試合運びじゃない」と指摘
4連勝中の阪神を「強いという試合運びではない」と落合氏は私見を述べた
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RIZINファイターの久保優太が10代女性との結婚を発表 半年足らずで入籍
出会って6日で告白、2週間後に同棲、半年足らずで入籍に至ったという
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韓国サッカー協会が審判に性的接待か、ロンドン五輪銅メダル剥奪の可能性も
2011〜12年の計7試合で審判への接待があり、審判の国籍は日本やUAEなどに及ぶという
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甲子園で高校野球初のビデオ検証が実施、有明の要求も判定は覆らず
有明が7回2死一塁の場面でビデオ検証を要求したが判定は覆らずアウトに
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大谷翔平、ポストシーズンでは先発ローテ外れオープナー起用の見方
ポストシーズンでは先発ではなくオープナー起用の可能性があるとのこと
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有明高校の勝利に「熊本に届ける1勝です！」NHK実況に涙腺崩壊
9回2死満塁から永田晴輝の二塁打で逆転し、熊本への1勝をつかんだ
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武豊騎手が札幌・函館を経て英アスコットへ、そのタフネスぶりにSNSが沸く
札幌・函館・英国と数日間でめまぐるしく移動し、57歳のタフネスぶりが話題に
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有明が甲子園史上初のビデオ検証を要求、盗塁アウトの判定は覆らず
有明（熊本）が7回2死の場面で永田の二盗アウト判定に異議を申し立て検証を要求
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東京五輪銀の本多灯が危険運転起訴を受けSNSで謝罪、選手活動を自粛
本多は2025年5月に起訴されたが、水連への報告は7月31日と大幅に遅れた
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甲子園で今大会から導入されたビデオ検証が初実施 有明、二盗の判定巡り
有明対立命館宇治の七回、二盗でのアウト判定に対して要求されたもの