最新の社会ニュース
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【レベル３大雨警報】宮城県・仙台市東部、利府町に発表 02:41時点
気象台は、8日午前2時41分に、レベル３大雨警報を仙台市東部、利府町…
TBS NEWS DIG
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ダブル台風が日本列島へ 帰省ラッシュスタートも空の便は欠航相次ぐ 沖縄では「持病の薬」「血圧測定器」を避難所に持ち込む高齢者も 週明け15号も本州へ【news23】
最大9連休となる今年のお盆休み、帰省ラッシュが始まりました。「じい…
TBS NEWS DIG
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大分県で最大震度1の地震 大分県・別府市、由布市
8日午前1時10分ごろ、大分県で最大震度1を観測する地震がありました。…
TBS NEWS DIG
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【熊本地震】激しい揺れの中…「患者守る医師たちの様子」記録 病院内では無事4件の手術終える
先月28日、熊本地震の激しい揺れの中、病院の手術室で医師などが必死…
日テレNEWS NNN
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【熊本地震から10日】被災地は断水で消火活動難航…竹やぶ火災、発生から27時間で鎮火 九州新幹線、新水俣〜鹿児島中央で運転再開
熊本地震発生から10日。断水が続く被災地で発生した火災は、まる1日以…
日テレNEWS NNN
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悠仁さま 初の“おことば”で熊本地震の被災者にお見舞いも 広島県で原爆慰霊碑に供花
悠仁さまが広島県を訪問し、原爆慰霊碑に供花されました。また、公的…
TBS NEWS DIG
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韓国船が竹島周辺で海洋調査活動か 外務省が強く抗議「事前の同意なく受け入れられない」
外務省は、竹島周辺の日本の排他的経済水域＝EEZで、韓国の調査船が無…
TBS NEWS DIG
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【レベル４土砂災害危険警報】長野県・鬼無里戸隠に発表 00:41時点
気象台は、8日午前0時41分に、レベル４土砂災害危険警報を鬼無里戸隠…
TBS NEWS DIG
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【レベル３大雨警報】長野県・鬼無里戸隠に発表 00:41時点
気象台は、8日午前0時41分に、レベル３大雨警報を鬼無里戸隠に発表し…
TBS NEWS DIG
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地震の爪痕残る熊本…この週末も急な雷雨に注意 復旧と同時に台風への備え進む
台風が警戒される中、地震の爪痕が残る熊本県では、復旧と同時に備え…
日テレNEWS NNN
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自民党福岡県議団の松尾会長が辞任 最大会派で“異例”のトップ不在 熊本地震の直後に政治資金パーティー
熊本地震の直後に政治資金パーティーを開き「正直やってよかったと思…
TBS NEWS DIG
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政府・日銀 GWの為替介入は総額11.7兆円 4月30日は一日として過去最大の6.2兆円超
政府・日銀は、大型連休期間の4月30日と5月4日、6日の3日間に、合わせ…
TBS NEWS DIG
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サウジ・パキスタン・トルコが防衛協定を締結し集団安保を強化
一国への武力攻撃は全ての加盟国への攻撃とみなすと協定で規定している
読売新聞オンライン
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競艇で的中…多額の払戻金得るも申告せず 約1億3000万円脱税か 税務署職員を懲戒免職 過去には納税者から約1億5000万円受け取り
税務署の現役職員が脱税。懲戒免職です。競艇で的中して多額の払戻金…
TBS NEWS DIG
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【台風13号】沖縄本島地方に最接近 ゆっくり進み影響長引くおそれ
大型で非常に強い台風13号は現在、沖縄本島地方に最も接近しています…
日テレNEWS NNN
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【台風13号】沖縄で「線状降水帯」発生のおそれ…“強風”でケガ人も 鹿児島・奄美でも非常に強い風で建物に被害
大型で非常に強い台風13号は現在、沖縄に最も接近しています。台風の…
日テレNEWS NNN
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北海道江別市の集団暴行事件、１９歳の被告に無期懲役・当時１７歳の男に懲役３０年の地裁判決…「極めて残忍で悪質」
札幌地裁は7日、主犯とされる無職被告に無期懲役、当時17歳の男に懲役30年を言い渡した
読売新聞オンライン
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三重県の外国籍職員採用めぐる県民アンケート 諮問機関の答申に一見知事「差別に当たらない」結果公表へ
メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県の外国籍の県職員採用…
メ〜テレニュース
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岐阜県警の新本部長に山口寛峰さんが着任 「特殊詐欺やサイバー犯罪の捜査力を強化したい」と抱負
メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県警に新しい本部長が着…
メ〜テレニュース
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熊本地震の被災地で災害救護活動 日赤名古屋第二病院の救護班が任務を終え帰任 17日には第2陣が熊本へ
メ～テレ（名古屋テレビ） 熊本地震の被災地で医療活動…
メ〜テレニュース