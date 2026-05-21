une nana coolから、イラストレーターumaoさんとのコラボレーション第2弾が2026年5月21日（木）より順次発売されています。今回のテーマは“海の生き物”。ゼブラアナゴやラッコ、ペンギンなどを、umaoさんならではのやさしいタッチで描いた癒し感たっぷりのデザインが魅力です♡ナイトブラからキッズアイテムまで、家族で楽しめる全10アイテムがそろいます。 海の生き物を描いた癒しデザイン