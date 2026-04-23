歌手・和田アキ子（76）が23日までに更新されたYouTubeチャンネル「和田アキ子、AIスマホと親友になる。」に出演し、駅での大失態エピソードを明かす場面があった。公共交通機関の利用方法が全く分からないというアッコ。ある日、珍しく電車に乗る機会があったというが「切符買おうと思って200円入れて。それでOKだと思ったら、あれってボタンを押さなきゃいけないのね」と最初からつまずいたそう。目的駅までなんとかたどり