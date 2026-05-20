5月16日、第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門で公式公開された是枝裕和監督の最新作『箱の中の羊』。主演に綾瀬はるかを迎え、相手役にはまさかの千鳥・大悟を起用したことで話題となっている。「是枝監督が同映画祭コンペティション部門に選出されるのは、2023年の『怪物』以来3年ぶりとなります。過去に複数回の選出経験があり、『誰も知らない』（2004年）で柳楽優弥が最優秀男優賞。『そして父になる』（2013年）で