最新のMLB・海外ニュース
-
今永昇太のスマホ待受に同僚の顔写真、米メディアも笑顔で取り上げる
同僚ベン・ブラウン投手の自撮り写真が設定され、好調時期と一致するという
フルカウント
-
村上宗隆を控えながら無謀な本塁突入を指示、三塁コーチへ批判が集中
12回1死一二塁で走者が本塁突入を試みタッチアウトとなり好機を潰した
フルカウント
-
ド軍の“匿名情報”に悲鳴「マジか…」 6連敗直後→判明した離脱理由に嘆き「どんどんいなくなる」
今季絶望の可能性があると米メディアが報じ、SNS上のファンに動揺が走った
フルカウント
-
マリナーズがOBホームランダービーを地域制限なしで無料配信すると発表
Apple TVの独占配信権問題で放送中止も検討されたが球団が独自配信を選択
フルカウント
-
岡本和真が成し遂げた“788億円男超え” いつのまにか「3位」…見据える球団記録更新
球団新人シーズン打点でゲレーロJr.を抜き歴代単独3位に浮上したとのこと
フルカウント
-
救援転換の今井達也がアストロズ伝統のピンク姿でブルージェイズ戦に登場
チームの伝統でブルペン入り時にピンクのリュックとハットを着用するという
フルカウント
-
ド軍フリーマン、途中交代も「検査は異常なかった」 指揮官は次戦から復帰示唆「予想ではYESだ」
ロバーツ監督は「検査では異常はなかった」と長期離脱の可能性を否定した
フルカウント
-
大谷翔平が今季初の1試合2本塁打 25号先頭弾＆26号2ランの活躍も…ドジャース6戦連続の逆転負け 左腕ラウアー初黒星
大谷翔平が1試合2本塁打を含む3安打3打点の活躍を見せたが及ばなかった
BASEBALL KING
-
カブス、ドジャース3連戦スイープで今季最多の貯金17 PCAが2発4打点の大暴れ 今永昇太は今季8勝目
今永昇太が5回1失点で今季8勝目、直近7登板連続2失点以内の安定感を見せた
BASEBALL KING
-
メッツが村上獲得を見送り、63億円投資が完全に裏目に出た
スターンズ編成本部長は来日して村上を視察したが契約を見送ったとみられる
フルカウント
-
カブス・今永昇太、5回1失点で8勝目権利持って降板 大谷翔平の先制弾など8安打浴びるも粘投
大谷翔平に初回25号本塁打を浴びながら5回1失点で8勝目の権利を獲得
BASEBALL KING
-
ドジャース・大谷翔平、今永昇太から25号先頭打者本塁打！ 鈴木誠也の頭上越す177キロ弾丸アーチ
ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（32）が現地時間5日、敵地…
BASEBALL KING
-
ド軍ラッシング、今季捕手復帰絶望の可能性 指揮官「かなり低い確率」…4〜6週間ノースローに
ロバーツ監督は4〜6週間ノースローとし、今季復帰は低確率とみている
フルカウント
-
ド軍にいる“もう1人の大谷翔平” 米記者も唸る頭脳…金満メッツとの決定的な違い
地元ラジオ局記者が「米スポーツ界でオオタニのような存在」と称賛したという
フルカウント
-
ド軍378億円男の不運が「酷い」「マジかよ」 SNS同情も…“部外者”の露骨な反応に視線
4年約378億円でドジャース移籍後の凱旋試合で起きた不運な出来事で注目を集めた
フルカウント
-
苦悩のベッツ「どう乗り越えればいいのか」 極度のスランプ…打開策が「分からないんだ」
4試合ノーヒットに終わったベッツ【MLB】カブス 5ー1 ドジャース（日…
フルカウント
-
MLBの発表に日本人「えええええ」 ド軍が“連れてくる”大物アイドルに大興奮「凄すぎない!?」
韓国グループTXTのヨンジュンが8月14日のドジャース戦で始球式を務め
フルカウント
-
水曜お昼、ド軍の悲報に絶句「まじか」 5連敗直後に“追い打ち”…広がる落胆「えぇぇ」
スローイング禁止となり今季中の復帰は現時点で不透明とのことである
フルカウント
-
ヤンキースの有望株ロンバードJr.がMLB昇格即デビュー弾 弟も同日マイナーデビュー戦で初本塁打の奇跡
デビュー戦第2打席でMLB初安打となる1号本塁打を豪快に放ち鮮烈な印象を残した
BASEBALL KING
-
ド軍ラッシング、靱帯損傷が判明 数週間は送球禁止…復帰後は打者専念の可能性も
ロバーツ監督が内側側副靭帯の損傷を認め手術回避を目指すとのこと
フルカウント