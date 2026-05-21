6月使用分の電気・ガス料金の見通し大手電力10社の家庭向け電気料金は、関西電力を除く9社で6月使用分（7月請求）が値上がりする見通しであることが21日、分かった。中東情勢の悪化により原油や液化天然ガス（LNG）などの輸入価格が高騰しているため。大手都市ガスは全4社で上昇しそうだ。電力9社の前月からの上昇幅は、標準的な家庭で23〜81円となる。最も小さいのは東京で、最も大きいのは沖縄。北海道は62円、中国と四国も4