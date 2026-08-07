最新の芸能ニュース
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「Number_i」ツアーチケットの値段に厳しい声も「売り方汚すぎて笑えない」
今回は大きく5種に分けられており、最高値はVIP GOLD席で32800円だと音楽ライター
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休みの日は「エロ動画から始まる」大久保佳代子が語る自身の性欲事情
42〜43歳を境に性欲が落ちていくと語り「寂しい」と赤裸々に打ち明けた
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神田うの「ダマってられない女たち」出演へ、不妊治療の経験と苦悩を明かす
「三角ハゲ」の薄毛を告白し、不妊治療の苦悩や一人娘への思いを語るという
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「世界初男性VTuber」ばあちゃるが引退を発表「ネタじゃなくて本当」
VTuberのばあちゃるが7日、自身のXを更新し引退を発表した。【画像…
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HIKAKIN「令和8年熊本地震」の被災地に2000万円を寄付「ONICHA麦茶」提供も
自身の会社と個人から各1000万円ずつ拠出し、支援の輪を呼びかけた
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有吉弘行が引退の時期について言及「子ども生まれちゃったしね」
お笑いタレントの有吉弘行（52）が2日深夜に放送されたテレビ朝日「…
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亜希が元夫・清原和博氏の関係に言及「子どもたちも今が一番いいよねって」
離婚後の関係は「清原家としてのプラス」であり復縁とは異なると説明した
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渡邊渚がトラウマのフラッシュバックを回顧「キスしろよ」などのヤジで…
共演者の「キスしろよ」などのヤジからパニック状態に陥ったという
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「執行猶予つきの有罪判決なら御の字」斉藤慎二被告の判決予想で記者指摘
元「ジャングルポケット」斉藤慎二被告（43）の裁判が8月5日に結審…
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リュウジ氏が夏の定番料理を酷評「ダルい料理TOP10には入る」共感の声
料理研究家・リュウジ氏（40）が5日までに公式X（旧ツイッター）を…
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EXILE TAKAHIROの宮古島での写真「イケメンすぎてびっくり」などの声
歌手のEXILE TAKAHIRO（41）が6日、Instagramを更新。腕のタトゥー…
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妻や恋人がいる男性を見極めるには？レインボー・池田直人の回答
山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”…
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人気声優が「戦友」との別れを悲しむ「まだ早いだろ、バカヤロー」
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おぎやはぎが論争に嘆き「なんで言われるの？おじさんばっかり」
矢作兼はパーカーやハーフパンツも批判されがちなおじさんファッションと語った
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とろサーモン・久保田かずのぶ 小声の会で「大声主張」コメント欄に怒り
ヤフーニュースのコメント欄に2500件も書く人物を「暇人」と指摘し話題になった
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今田耕司が運転免許必須の歴代マネジャーに言及、新マネも「やりました」
新マネジャーが運転初日から2日目に愛車を鉄ポールでこすったという
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歌舞伎俳優 20代女性ひき逃げか
歌舞伎俳優・中村小三郎さん過失運転傷害とひき逃げの疑いで書類送…
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川崎希が夫・アレクサンダーとの出会いを明かす「目黒駅でナンパされた」
タレントで実業家の川崎希（38）が、「六星占術」の創始者として有…
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元子役・志村玲那が産前産後の体重を公開、悲痛な叫びも
産後4カ月で47キロとなり「全然減らない！」と悩みを明かしているという
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ひろゆき氏の妻が新党結成を巡る「ブチギレ投稿」を謝罪 今後の姿勢示す
西村ゆか氏は配慮に欠けた行動だったと振り返り泉氏らへ謝罪を表明