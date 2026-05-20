アイドルグループ「HIGH SPIRITS」の森なづなさんが2026年5月19日にXで、SNS上に過去の動画が拡散したことについて謝罪した。その中で、過去の自身は未熟だったとし、「正直、今後どのような暴露や過去の出来事が出てくるのか、自分自身でもわからない」と述べたことに、波紋が広がっている。森さんは5月14日にグループに加入することが発表されたばかりだ。「非常識だと思われるような行動をしていたことを、心から反省」18日、暴